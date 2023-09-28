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Otomotiv Artık Rusya'da değil Etiyopya'da üretilecek
Otomotiv

Artık Rusya'da değil Etiyopya'da üretilecek

Yeniakit Publisher
2023-09-28 16:23:00 - 2023-09-28 16:23:56
Artık Rusya'da değil Etiyopya'da üretilecek

Rus otomobil markası, Afrika coğrafyasına açılırken bölgesel fırsatlara da kapı aralamayı planlıyor.

Rus otomobil markası Lada'nın Etiyopya'da üretim yapacağı ve bölge ülkelerde satışa sunulacağı duyuruldu.

Addis Standart'ın haberine göre Etiyopya'nın Moskova Büyükelçisi Cham Ugala Uriat, ülkesi Etiyopya ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili değerlendirme yaptı.

Uriat, Rus otomobil markası Lada'nın Etiyopya'da üretime başlayacağını açıkladı.

Etiyopya'da üretilen Lada marka otomobillerin, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Somali gibi bölgedeki diğer Afrika ülkelerine gönderileceğini kaydeden Uriat, "Lada otomobilleri üreten Rus AvtoVAZ firması, Etiyopya'da üretim için anlaşma imzaladı." yorumunda bulundu.

İki ülke arasındaki  ilişkiler son yıllarda artarken Etiyopya, Rusya'nın da üye olduğu BRICS'e üye olmuştu.
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