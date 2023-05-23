Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı canlı yayın programında gündeme dair sorulara yanıt verdi.

Fuat Oktay açıklamasında, "Hep ifade ediyoruz, ilkelerimiz son derece net. Millet İttifakı ile temel fakımız budur. PKK ile HDP ile söylem birliğine gitmişlerdir. Kılıçdaroğlu’nun inandırıcılığı kalmadı diye düşünüyorum. İlkesizlik çıkarlar bazında birlikteliğe dönüştü. Bizimki ülkenin milletin-ülkenin çıkarları etrafında." ifadelerine yer verdi.

Oktay, Kılıçdaroğlu hakkında "Artık Kılıçdaroğlu'nun inandırıcılığı kalmadı!" ifadelerine yer verdi. Ardından, "Kılıçdaroğlu hangi yöne döneceğini kendisi de bilmiyor" dedi. Oktay millet ittifakının çatırdadığını ifade ederek, "Millete verebilecekleri bir şey kalmamıştır." dedi.