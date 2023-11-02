  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Artık hepten zıvanadan çıktı… Meczup da katilin avukatı da sensin Meral!
Siyaset

Artık hepten zıvanadan çıktı… Meczup da katilin avukatı da sensin Meral!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 10:57:00 - 2023-11-02 10:59:47
Artık hepten zıvanadan çıktı… Meczup da katilin avukatı da sensin Meral!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Meczup da, katilin avukatı da sensin Meral!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör oluşumu İsrail’in bedava avukatlığına soyunup üstad Kadir Mısıroğlu’na meczup diyen sözde ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

İsrail’in avukatlığını yapan Meral Akşener, artık hepten zıvanadan çıktı..

İsrail’e haddini bildiren uyarıları yapması ile tüm İslam aleminin tebriğini kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, dünkü grup toplantısında demiş ki:

“Seni uyarıyorum.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kadına ben şimdi, “İsrail’in bedava avukatlığını yapıyor” demeyeyim de, ne diyeyim?

İsrail’i uyaracağına..

Türkiye’yi uyarıyor!

Netanyahu’ya had bildireceğine..

Cumhurbaşkanı’mıza laf söylemeye kalkıyor..

İsrail’in avukatlığına bakınız, ki artık bu sözler, bedava avukatlığı da geçmiş, profesyonel paralı avukatlık aşamasına gelmiş:

“HAMAS’ın eylemleri en büyük darbeyi Filistin halkına vurdu!”

Vicdansız anne Meral..

Kalpsiz babaanne Akşener..

HAMAS’a bağlı İzzeddin Kassam mensuplarının 7 Ekim’teki operasyonunu kastederek, bu sözleri sarfediyorsun ama..

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guteress bile dedi ki, “Bu çatışma durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı.”

Haydi Meral, minnacık onurun varsa, Guteress kadar bile Filistin halkının yanında olamadığını itiraf et..

Boşver ülkücülüğü, boşver milliyetçiliği, sende vicdan sahipliği bile şüpheli..

BM Genel Sekreteri’nin yaptığı tespiti bile yapamayan, Portekizli birisinin sarfettiği cümleyi bile tekrarlayamayan Türk milliyetçisi iddiasındaki birisine başka nasıl hitap edebilirim?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

İngilizler bakın ne diyordu! Batı ağızlı Akşener’e Kuvâ-yi Milliye ile ayar
İngilizler bakın ne diyordu! Batı ağızlı Akşener’e Kuvâ-yi Milliye ile ayar

Siyaset

İngilizler bakın ne diyordu! Batı ağızlı Akşener’e Kuvâ-yi Milliye ile ayar

Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar
Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar

Siyaset

Bu sözlere ancak katiller sevinir! Meral Akşener'den yanlışta ısrar

Çocuklar öldürülürken siyoniste bağlılığını tazeledi! Ha Netanyahu ha Akşener
Çocuklar öldürülürken siyoniste bağlılığını tazeledi! Ha Netanyahu ha Akşener

Gündem

Çocuklar öldürülürken siyoniste bağlılığını tazeledi! Ha Netanyahu ha Akşener

Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Meral Akşener! Öyle bir rezalete imza attı ki…
Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Meral Akşener! Öyle bir rezalete imza attı ki…

Medya

Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Meral Akşener! Öyle bir rezalete imza attı ki…

Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!
Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!

Gündem

Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

T.şah

Valla bu karı kafayı yidiiii... yakın da ... da kaçırır

Vatanperver

Dedesi ermeni değil mi milliyetçiliğin babasi moiz kohen değilmi ve o da yahudi deil mi bunun pesine takilanlar da bunun gibi deil mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23