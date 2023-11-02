Artık hepten zıvanadan çıktı… Meczup da katilin avukatı da sensin Meral!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör oluşumu İsrail’in bedava avukatlığına soyunup üstad Kadir Mısıroğlu’na meczup diyen sözde ülkücü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

İsrail’in avukatlığını yapan Meral Akşener, artık hepten zıvanadan çıktı..

İsrail’e haddini bildiren uyarıları yapması ile tüm İslam aleminin tebriğini kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, dünkü grup toplantısında demiş ki:

“Seni uyarıyorum.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kadına ben şimdi, “İsrail’in bedava avukatlığını yapıyor” demeyeyim de, ne diyeyim?

İsrail’i uyaracağına..

Türkiye’yi uyarıyor!

Netanyahu’ya had bildireceğine..

Cumhurbaşkanı’mıza laf söylemeye kalkıyor..

İsrail’in avukatlığına bakınız, ki artık bu sözler, bedava avukatlığı da geçmiş, profesyonel paralı avukatlık aşamasına gelmiş:

“HAMAS’ın eylemleri en büyük darbeyi Filistin halkına vurdu!”

Vicdansız anne Meral..

Kalpsiz babaanne Akşener..

HAMAS’a bağlı İzzeddin Kassam mensuplarının 7 Ekim’teki operasyonunu kastederek, bu sözleri sarfediyorsun ama..

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guteress bile dedi ki, “Bu çatışma durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı.”

Haydi Meral, minnacık onurun varsa, Guteress kadar bile Filistin halkının yanında olamadığını itiraf et..

Boşver ülkücülüğü, boşver milliyetçiliği, sende vicdan sahipliği bile şüpheli..

BM Genel Sekreteri’nin yaptığı tespiti bile yapamayan, Portekizli birisinin sarfettiği cümleyi bile tekrarlayamayan Türk milliyetçisi iddiasındaki birisine başka nasıl hitap edebilirim?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...