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Dünya ‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:30:00 -
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

Dünya gündemi Ukrayna ve Rusya gerilimi, Çad’da yaşanan olaylar ile meşgulken geri planda iki ülke arasındaki kriz de takip ediliyor.

ABD ve İran arasındaki gerilim zaman zaman artarken ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında çarpıcı açıklamalar geldi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın takip ve saldırı için küçük ve orta ölçekli insansız hava araçları İHA ve SİHA’ları yoğun şekilde kullandığını söyledi.

Bloomberg’e göre McKenzie, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısında, “Kore Savaşı’ndan bu yana ilk defa, tam bir hava üstünlüğü olmadan hareket ediyoruz” dedi.

ABD önümüzdeki aylarda tüm güçlerini Afganistan’dan çekmeye ve diplomasiye odaklanmaya hazırlanırken, McKenzie toplantıda bu konuya da değindi.

McKenzie, “Taliban’a güvenme konusunda derin şüphelerim var, ancak burada ne yapacaklarını görmeliyiz. Gelecekte Afganistan için herhangi bir şekilde uluslararası tanınma istiyorlarsa, imzaladıkları anlaşmaları yerine getirmek zorunda kalacaklar” diyerek, ABD ordusunun onları izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Mevcut ABD askeri ağının ve ilgili istihbarat yeteneklerinin kaybedilmesinin bir etkisi olacağı konusunda uyaran McKenzie, Savunma Bakanı’na ay sonuna kadar Afganistan dışından terörle mücadele güçleri için bir plan sunacağını da sözlerine ekledi.

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