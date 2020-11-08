Artık e-etik kavramını da kullanmamız gerekecek

Dijital yaşamın neden olduğu ahlaki sorunlara çözüm getirmek gerektiğinin altını çizen Karahan, “Malum e-devlet, e-insan, eekonomi gibi pek çok kavramla tanışıyoruz. Ama artık eetik kavramını da kullanmamız gerekecek” dedi. Karahan, “Dijital iletişimin ahlaki kriterlere sahip olması ihmal edilemez bir konu haline gelmiştir.” diye konuştu.