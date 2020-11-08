Artık e-etik kavramını da kullanmamız gerekecek
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, dijital devrimin hayatın her alanını dönüştürdüğünü söyledi.
Dijital yaşamın neden olduğu ahlaki sorunlara çözüm getirmek gerektiğinin altını çizen Karahan, “Malum e-devlet, e-insan, eekonomi gibi pek çok kavramla tanışıyoruz. Ama artık eetik kavramını da kullanmamız gerekecek” dedi. Karahan, “Dijital iletişimin ahlaki kriterlere sahip olması ihmal edilemez bir konu haline gelmiştir.” diye konuştu.