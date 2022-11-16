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Teknoloji Artık daha yakından görülebilecek! Dünyanın en büyük teleskobu çıktı
Teknoloji

Artık daha yakından görülebilecek! Dünyanın en büyük teleskobu çıktı

Çin dünyanın en büyük Güneş teleskopu dizisinde sona geldi. Artık Güneş yakından incelenebilecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 17:15:00 - 2022-11-16 17:24:38
Artık daha yakından görülebilecek! Dünyanın en büyük teleskobu çıktı

Çin, Tibet Platosu'nda inşa ettiği dünyanın en büyük teleskop dizisini tamamladığını duyurdu.

Yeni teleskop sayesinde bilim insanları, Güneş'i daha yakından inceleyecek ve daha ayrıntılı veriler toplayabilecek.

Nature'e göre Daocheng Güneş Radyo Teleskobu (DSRT), 100 milyon Yuan'a (14 milyon ABD Doları) mal oldu ve 3 kilometrelik bir çevre oluşumunda yer alan 300'den fazla çanak antenden oluşuyor. DSRT’nin kurulumu tamamlanmış olsa da ilk testlerin gerçekleştirilmesi için Haziran 2024 tarihi hedefleniyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu tesis sayesinde Güneş’in aktiviteleri detaylı bir şekilde incelenecek.

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