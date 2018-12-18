‘Artık cetvelle sınır çizdirmeyiz’

Harun Sekmen’in röportajı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, gazetemiz Akit’e konuştu. Türkiye’nin gündemindeki önemli meselelere dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’ndaki son gelişmelerden, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilecek askeri operasyonlara kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu...

-Cumhur İttifakı ne aşamada?

Cumhur İttifakı sadece bir seçim işbirliği değildir. 15 Temmuz akşamı meydanlarda milletin oluşturmuş olduğu, milletin gönlünde yer eden bir ittifaktır. Türkiye’nin geleceğine ilişkin meselelerde müşterek hareket etme kararlılığının ortaya çıkardığı bir ittifaktır. Yoksa ‘şu ilde sen bu ilde ben seçime girelim’ denilerek yapılan bir seçim işbirliği değildir.

30 büyük ilde işbirliği

-Üç büyük ilin dışında hangi illerde işbirliği yapılacak?

Bununla ilgili olarak 30 büyük ilde yapılan işbirliği sonucu vermiş, hangi illerde AK Parti’nin hangi illerde de MHP’nin seçime gireceği ortaya çıkmıştır. Bu illerin ilçeleriyle ilgili çalışmalarda son noktaya gelinmiştir. Liderler oturacaklar ve son kararı vereceklerdir. Böylece 30 ilin hem büyükşehirlerinde hem de ilçelerinde seçim işbirliğinin yapılacağı kamuoyuna ilan edilecektir.

-Bir seçim birlikteliğinden ziyade gönül birlikteliği olacak gibi…

Bu iş birliği doğrultusunda gayretle çalışacağız. Bizim seçime girmediğimiz, MHP’li bir kardeşimizin aday olduğu illerde biz teşkilatlarımızı ve seçmenlerimizi motive edeceğiz. O ilde seçime girecekmiş gibi çalışacağız. Aynı şeyin MHP tarafından da yapılacağını ümit ediyoruz.

Terörü yerinde imha edeceğiz

-Fırat’ın doğusuna yapılacak harekat ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Bizim için Fırat’ın doğusunun da batısınında bir farkı yok. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim vazgeçilmemiz. Dağılmasına gönlümüz razı olmaz. Oynanan oyunu görüyoruz. İkinci bir Sykes Picot’a müsaade etmeyeceğiz. Kaldı ki o coğrafyada Türkiye’ye karşı gelen terör saldırılarını durdurmak ta milli güvenlik sorunumuzdur. En kısa süre içinde terörden arındırılmış bir bölge haline gelecek.

-Bölge terör eliyle manipüle ediliyor. Türkiye’nin duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

90 bin DEAŞ militanı dünyanın dört bir tarafından bir araya getirildi. Hangi akıl, hangi istihbarat, hangi lojistik destektir ki, DEAŞ’ı o bölgeye soktu. Hatırlayın bir hafta içerisinde neredeyse Musul’a, Kerkük’e kadar hiçbir dirençle karşılaşmadan bölgeyi tarumar ettiler. Şimdi de PYD/YPG denilen örgüt birden çıktı. Arkalarında bir güç olmasa bunlar mümkün olur mu? Dolayısıyla bunların farkındayız. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. O bölgeyi bir tehdit olmayacak şekilde temizleyeceğiz.

Türkiye krize itilmek istendi

-17/25 Aralık kumpasının yıl dönümü, neler söylemek istersiniz?

17/25 Aralık Türkiye’yi darboğaza sürüklemek isteyen ve bu minval üzere çok iyi hazırlanmış bir süreçti. Sonra ortaya çıktı ki FETÖ’nün yargıda oluşturduğu düzmece bir yöntemdi. Yargı kullanılarak cumhurbaşkanımızın yakın çevresini hedef alan bir operasyonla Türkiye siyasi bir krizin içine alınmak istendi. MİT krizi, 17/25, Gezi Parkı eylemleri, 15 Temmuz darbe girişimi birbirine sımsıkı bağladır. Çok şükür hepsi boşa çıkartılmıştır. Millet kazanmıştır.

ABD kararlılığını göstermeli

-Sayın Çavuşoğlu’nun açıklamaları sonrası FETÖ elebaşının iadesi yeniden gündeme geldi. Bu konuda neler söylersiniz?

ABD ile son dönemde ilişkilerimizin serinlemesinin en önemli nedenlerinden birisi FETÖ elebaşının Türkiye’ye iade meselesiyle ilgili süreçtir. Türkiye’nin talebi çok nettir. Türkiye’yi yok etmek isteyen bir çetenin lideri istenmektedir. Amerikalıların empati yapmasını istiyoruz. Siyasi kararlılıklarını ortaya koymalarını bekliyoruz. ABD’nin bu konuda hangi adımları atacağını görmek isteriz. Temennimiz bu eşkıyaların Türkiye’ye iade edilmesidir.