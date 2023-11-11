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Dünya Artık 5 kat hızlı eriyor
Dünya

Artık 5 kat hızlı eriyor

Yeniakit Publisher
2023-11-11 09:46:00 -
Artık 5 kat hızlı eriyor

Bilim insanlarına göre Grönland buzulları 20 yıl öncesine göre beş kat daha hızlı eriyor.

Bilim insanları küresel ısınmanın Grönland'daki buzulların erime hızını son 20 yılda beş kat artırdığını açıkladı.

Kopenhag Üniversitesi Jeoloji ve Doğal Kaynak Yönetimi bölümünde yardımcı doçent Anders Anker Bjork, Reuters'e yaptığı açıklamada, bölgedeki buzullar üzerinde yapılan çalışmanın, erime oranının son yirmi yılda yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdiğini söyledi.

Bilim insanları, uydu görüntüleri ve 200 bin eski fotoğraf aracılığıyla buzulların 130 yıl boyunca gelişimini inceledi.

Bu süreçte buzulların yaklaşık yirmi yıl önceki 5-6 metre erimeye kıyasla yılda ortalama 25 metre azaldığı sonucuna varıldı.

Bilimsel çalışmalara göre Grönland buz tabakası, 2006 ile 2018 yılları arasında deniz seviyesinde gözlenen artışın yüzde 17,3'ünü oluşturdu.
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Grönland'daki tüm buzların erimesi deniz seviyesinin en az 6 metre yükselmesine neden olabilir.

Grönland'da ocak ayında yapılan bir bilimsel araştırma 20. yüzyıl ortalamasından 2,7 derece daha fazla sıcaklık yaşandığını ortaya koymuştu.

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