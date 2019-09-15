Artemis Tapınağı nerede? Artemis Tapınağına nasıl gidilir? sorusu günen en çok arananlar listesinde başı çekmekte. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Efeslilerin ilk yerleşim yeridir. Artemis Tapınağı o zamanki Lidya’nın en zengin kralı Kroisos tarafından yaptırılmaya başlanmıştır ve yapımı 120 yıl sürmüş. Yapımı M.Ö.550 yılında bitmiş.

Artemis Tapınağı nerede? İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Efeslilerin ilk yerleşim yeridir. Tapınak 127 sütunludur ve 36 sütunu kabartmalıdır. Artemis Tapınağının şu anki haliyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yayılmıştı malumunuz. Haberi okumayanlar yazının en altında o haberi göreceklerdir. Dünyanın 7 Harikası‘ndan birisi olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde yer alan tapınağı koruma altına almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçtiğini bildirdi.

Artemis Tapınağının özellikleri

Artemis Tapınağı o zamanki Lidya’nın en zengin kralı Kroisos tarafından yaptırılmaya başlanmıştır ve yapımı 120 yıl sürmüş. Yapımı M.Ö.550 yılında bitmiş. Artemis tapınağı tamamen mermerdir. Dönemin en ünlü heykeltraşları (Pheidias, Polycleitus, Kresilas ve Phradmon) tapınak için çalışmalar yapmışlar ve bronz ve mermer heykellerle tapınağı doldurmuşlar. Tapınağın yüksekliği 115 metre genişliği ise 54 metredir. Bu tapınak günümüze kadar inşa edilmiş en büyük yunan tapınağı olarak gösteriliyor. Tapınağın zemini depreme dayanıklı olması için paketlenmiş kömür ve koyun derileri ile kaplanmıştır. Bu tapınakta yaklaşık 127 Sütun bulunduğu düşünülmektedir. Bu sütunların her birinin uzunluğu ise 17 metre olarak öngörülmektedir

Artemis Tapınağına nasıl gidilir?

Tapınak günümüzde bulunan İzmir ilinin Selçuk ilçesinde ve Efes Ören Yeri içerisinde bulunuyor. Artemis tapınağının Efes Antik Kentinde olması da ayrı bir avantajdır. Bu tapınağı görmek için giden insanlar bunun yanında Efes Antik Kentini de ziyaret etmiş oluyor. Türkiye’nin güzel illerinden birisi olan İzmir’de bulunan bu tapınak ulaşım bakımından da kolaylık sağlıyor. İzmir’e THY ile ile gelen bir kişi ister tren ile ister özel araba ile kolay bir şekilde İzmir’in ilçesi olan Selçuk’a ulaşabiliyorlar. Selçuk’a ulaştıktan sonra gidilip görülmek istenen yer Efes Antik Kentine’de şehir içinden araçlar gitmektedir. İster bu araçlar vasıtası ile ister kendi aracınız ile kolay bir şekilde Artemis Tapınağına ulaşabiliyorsunuz. Buraya ulaştıktan sonra geriye kalan bu tarihi yerin keyfini çıkarmak oluyor.