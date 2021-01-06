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Gündem Art arda yapılan darbe imaları ne anlama geliyor? 'Can Ataklı'dan daha büyük afet var mı?'
Gündem

Art arda yapılan darbe imaları ne anlama geliyor? 'Can Ataklı'dan daha büyük afet var mı?'

Gazeteci Fatih Uğurlu, son günlerde art arda dile getirilen 'darbe imaları' ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:12:00 -
Art arda yapılan darbe imaları ne anlama geliyor? 'Can Ataklı'dan daha büyük afet var mı?'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Can Ataklı tarafından eşzamanlı olarak dile getirilen darbe imalarını değerlendirdi. Birkaç gün öncesinde başörtüsüne yönelik skandal ifadeler kullanan Fikri Sağlar'ı da hatırlatan Uğurlu, oynanan tehlikeli oyuna dikkat çekti.

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