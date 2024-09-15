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Dünya Art arda saldırılarla feleği şaştı! Netanyahu için çaresizlik çanları…
Dünya

Art arda saldırılarla feleği şaştı! Netanyahu için çaresizlik çanları…

Yeniakit Publisher
2024-09-15 17:24:00 -
Art arda saldırılarla feleği şaştı! Netanyahu için çaresizlik çanları…

Art arda gelen füze saldırılarıyla şoka uğrayan İsrail yönetimi sağa sola saldırmaya başladı. Soykırımcı Netanyahu, işgal güçlerine yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini açıklayan Yemen'deki Ensarullah Hareketini tehditte bulundu. Ayrıca, Lübnan sınırındaki durumu değiştirmek için "her türlü önlemi alacaklarını" belirtti.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi, Yemen’den bugün ülkeye düzenlenen balistik füze saldırısı ve İşgal kuvvetleri-Lübnan sınırındaki duruma ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Bu sabah işgal güçleri yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyuran ensarullah'ı tehdit eden Netanyahu, “Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, “Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi. Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde limanını ziyaret edebilirler.” dedi.

İşgal kuvvetlerinin kuzey sınırındaki mevcut statükonun devam etmeyeceğini ve söz konusu bölgede güç dengesinde değişiklik gerektiğini vurgulayan Netanyahu, bölge sakinlerini evlerine döndürmek için “her şeyi yapacaklarını” söyledi.

 

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Emir Timur

Netanyahu hırsız arkadaşlar para çaldı  
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