Art arda saldırılarla feleği şaştı! Netanyahu için çaresizlik çanları…

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi, Yemen’den bugün ülkeye düzenlenen balistik füze saldırısı ve İşgal kuvvetleri-Lübnan sınırındaki duruma ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Bu sabah işgal güçleri yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdıklarını duyuran ensarullah'ı tehdit eden Netanyahu, “Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır.” ifadesini kullandı.

Netanyahu, “Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi. Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde limanını ziyaret edebilirler.” dedi.

İşgal kuvvetlerinin kuzey sınırındaki mevcut statükonun devam etmeyeceğini ve söz konusu bölgede güç dengesinde değişiklik gerektiğini vurgulayan Netanyahu, bölge sakinlerini evlerine döndürmek için “her şeyi yapacaklarını” söyledi.