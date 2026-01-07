Arsuz'da can pazarı kuruldu! Zincirleme kazada yaralı sayısı korkunç seviyeye ulaştı!

  • İSTANBUL
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, İskenderun-Arsuz yolu Arpaderesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza bölgeyi yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde bir tır, yolcu minibüsü ve üç otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yolcu minibüsü devrilirken araçlarda hasar oluştu. Olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye başvuran yaralı sayısı 18'e yükseldi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

