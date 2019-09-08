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Arseven'in çağrısında spor camiasından tam destek! Takımlarımız sahaya 'evlatlarımızı istiyoruz' pankartı ile çıksın

Evlatlarını PKK terör örgütünden isteyen gözü yaşlı ailelerin eylemi devam ederken Diyarbakır'daki acılı annelere ilişkin bir çağrı da Gazeteci Serdar Arseven'den geldi. Arseven'in, "Takımlar sahaya 'Evlâtlarımızı İstiyoruz' pankartı ile çıksalar." önerisine spor adamları tam destek verdi.

08 Eylül 2019 Pazar 22:08
Arseven'in çağrısında spor camiasından tam destek! Takımlarımız sahaya 'evlatlarımızı istiyoruz' pankartı ile çıksın

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Evlatlarını PKK terör örgütünden geri isteyen acılı annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemleri devam ederken gözü yaşlı anneler için bir çağrı da Gazeteci Serdar Arseven'den geldi.

Arseven, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenerek şu öneriyi sundu:

"Mesela..

Takımlar sahaya 'Evlâtlarımızı İstiyoruz' pankartı ile çıksalar..."

Alpay Özalan: Bu bir insanlık meselesi

Serdar Arseven'in teklifi spor camiasından da tam destek gördü. Beşiktaşlı eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, bu konunun bir insanlık meselesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu konu siyasi bir mesele değil. Burada bir insanlık meselesi, kendilerinden kopartılan acılı annelerin dramı var. Bu konuda ben de çalışmaya başlamayı planlıyorum. Kulüpler Birliği Başkanı ile görüşeceğim. Oradaki annelerin dramını herkes görüyor. Onlara sahip çıkarak yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Futbol maçları öncesinde açılacak pankartların son derece etkili olacağı kanaatindeyim."

Hüseyin Saraç: Vatanımızı desteklemekten kaçınmamalıyız

Gazeteci Arseven'in tweetine bir destek de Konyalı spor adamı Hüseyin Saraç'tan geldi.

"Biz tribünlere siyasetin karışmasına her zaman karşı olduk. Diyarbakır'daki acılı annelerin evlatlarını araması ise bir vatan meselesi. Biz vatanımızı desteklemekten kaçınabilir miyiz? Çok anlamlı ve yerinde bir çağrı. Umarım bu çağrı futbol kulüplerinde de karşılık bulur ve yeşil sahalar Diyarbakırlı annelerin sesi olur. Biz her zaman mazlumun yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 22:08
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Diyarbakır
  4. Serdar Arseven
  5. Alpay Özalan

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