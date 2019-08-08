Arsenal, transferde akşam pazarına çıktı! Emery, David Luiz'i istiyor

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Bugün sona erecek İngiltere Premier Lig transfer sezonunda, hareketlilik sürüyor. David Luiz için Chelsea’nin kapısını çalan Arsenal, oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalamak istiyor. 8 milyon sterlinlik bir transfer bedeli istenen David Luiz’in, Arsenal’in teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

David Luiz transfere sıcak bakıyor!

Arsenal’in, David Luiz’i 8 milyon sterlinlik bir ücret kaşılığında takıma kattıktan sonra iki yıllık bir anlaşma üzerinde imzalayacakları bildiriliyor. Arsenal’de gözler, Laurent Koscielny'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux’ya transferinden sonra Chelsea’nin Brezilyalı stoperi David Luiz’e çevrildi. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun, Arsenal’in teklifine sıcak baktığı bildirildi.

Son gün David Luiz ve Celticli Kieran Tierney

Rekor bedelle transfer edilen Nicolas Pepe, Real Madrid’den Dani Ceballos ve Brezilya’nın genç yıldızı Gabriel Martinelli ile takımın hücum hattını yeniden inşa eden Emery, İngiltere medyasının iddiasına göre Kieran Tierney ve Chealse’den David Luiz’i de kadroya katmak üzere.

Mayıs ayında Chelsea ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayan DavidLuiz, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Luis’in bugün sağlık testinden geçerek Arsenal ile iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Diğer bir haberde ise, Celtic’in 22 yaşındaki genç oyuncusu Kieran Tierney'in sağlık testlerinden geçmesi sonrası, Arsenal’in oyuncuyla beş yıllık bir sözleşme imzalamak için Emirates'te olduğu söyleniyor.