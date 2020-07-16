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Spor

Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'e 2-1 yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:04:00 -
Arsenal şampiyon Liverpool'u 2-1 yendi

remier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu. 

Liverpool, maçın 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

 

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