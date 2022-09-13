Arsenal PSV maçı ne zaman? Arsenal PSV maçı iptal mi edildi?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Arsenal-PSV maçının ne zamana ertelendiği merak ediliyor. Peki, Arsenal PSV maçı neden yok oynanmıyor?
Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler ise Arsenal PSV maçının neden oynanmadığını araştırıyor. Arsenal PSV maçı ne zaman oynanacak?
Arsenal PSV maçı ne zaman? Arsenal PSV maçı iptal mi edildi?
UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.
Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.