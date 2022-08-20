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Spor Arsenal, Premier Lig'de 3'te 3 yaptı
Spor

Arsenal, Premier Lig'de 3'te 3 yaptı

İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk iki maçında kayıp yaşamayan Arsenal, üçüncü hafta karşılaşmasında Bournemouth'u deplasmanda 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 22:17:00 -
Arsenal, Premier Lig'de 3'te 3 yaptı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

İlk iki maçını kazanan Arsenal, Bournemouth ile deplasmanda yaptığı maçın 5 ve 11. dakikalarında Martin Odegaard'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Londra ekibi, William Saliba'nın 54. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Puanını 9'a çıkaran Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.

29 yıl sonra bir ilk

Sahadan 3-0 galip ayrılan Arsenal, 1993-94 sezonundan bu yana deplasmanda oynadığı iki maçı da gol yemeden kazandı. Bournemouth'un kendi sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Topçular ayrıca, 2004-05 sezonundan bu yana ilk kez ligdeki ilk üç maçını kazanma başarısı gösterdi.

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