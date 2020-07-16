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Spor

Arsenal, Liverpool'un rekor hayalini suya düşürdü

Premier League'in 36. haftasında Liverpool deplasmanda Arsenal'e 2-1 mağlup oldu ve ligde Manchester City'e ait olan 100 puan rekorunu kırma ihtimali sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:51:00 -
Arsenal, Liverpool'un rekor hayalini suya düşürdü

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta maçında Arsenal, şampiyon Liverool'u konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Mücadelenin 20. dakikasında Sadio Mane'nin golüyle Liverpool öne geçerken Arsenal pes etmedi ve 32. dakikada son haftaların formda ismi Lacazette skoru eşitledi. 44. dakikada ise Nelson'un golü Arsenal'i öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Liverpool ataklarını sürdüren, Arsenal ile savunma yapmaya çalışan takımdı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Arsenal sahadan gülen taraf olarak ayrıldı.

Arsenal'e 2-1 mağlup olan Liverpool'un, ligde Manchester City'e ait olan 100 puan rekorunu kırmaya matematiksel olarak şansı kalmadı.

Bu sonuçla Arsenal 53 puana yükselerek ilk 4 iddiasını uzaktan da olsa sürdürdü, şampiyon Liverpool ise 93 puanda kalarak haftayı tamamladı.

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