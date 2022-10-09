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Spor Arsenal-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Arsenal-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 10.haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise karşılaşmanın hangi kanaldan naklen yayımlandığını aratırmaya başladı. Peki, Arsenal Liverpool maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 14:40:00 -
Arsenal-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Arsenal Liverpool maçı saat kaçta?

Arsenal-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Arsenal ile Liverpool 9 Ekim Pazar akşamı karşılaşacak. Emirates Stadı'nda oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Maç beIn Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Arsenal-Liverpool muhtemel 11’ler:

Arsenal: Ramsdale; White, Gabriel, Saliba, Zinchenko; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz; Nunez

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