Arsenal-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 10.haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ise karşılaşmanın hangi kanaldan naklen yayımlandığını aratırmaya başladı. Peki, Arsenal Liverpool maçı ne zaman?
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Arsenal Liverpool maçı saat kaçta?
Arsenal-Liverpool maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Arsenal ile Liverpool 9 Ekim Pazar akşamı karşılaşacak. Emirates Stadı'nda oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak. Maç beIn Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Arsenal-Liverpool muhtemel 11’ler:
Arsenal: Ramsdale; White, Gabriel, Saliba, Zinchenko; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus
Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz; Nunez