Arsenal, David Luiz'i transfer etti
İngiliz ekibi Arsenal, 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti.09 Ağustos 2019 Cuma 10:49
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.
Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
8 milyon sterlin ödendi iddiası
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü. Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.
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