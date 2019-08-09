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Arsenal, David Luiz'i transfer etti

İngiliz ekibi Arsenal, 8 milyon sterlin karşılığında Chelsea'den Brezilyalı stoper David Luiz'i transfer etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:49
Arsenal, David Luiz'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile anlaşma sağladı.

Arsenal Kulübü, transferin son gününde 32 yaşındaki stoper David Luiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

 8 milyon sterlin ödendi iddiası

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Chelsea'ye 8 milyon sterlin bonservis ücreti verdiği öne sürüldü. Geçen sezon Chelsea'de 50 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:49
  1. Arsenal
  2. David Luiz
  3. Chelsea

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