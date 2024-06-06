Arsemia'da heyecanlandıran keşif
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kocahisar köyü sınırlarında yer alan Arsemia Antik Kenti'nin batısında bir su tüneli bulundu.
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kocahisar köyü sınırlarında yer alan Arsemia Antik Kenti'nin batısında bir su tüneli bulundu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/arsemiada-heyecanlandiran-kesif-85394
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