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Kültür - Sanat Arsemia'da heyecanlandıran keşif
Kültür - Sanat

Arsemia'da heyecanlandıran keşif

Yeniakit Publisher
2024-06-06 10:13:00 -
Arsemia'da heyecanlandıran keşif

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kocahisar köyü sınırlarında yer alan Arsemia Antik Kenti'nin batısında bir su tüneli bulundu.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/arsemiada-heyecanlandiran-kesif-85394

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