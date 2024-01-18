Arsa ve tarlalara ilgi arttı: Yatırımda en çok talep gören yerler

Konut satışlarındaki düşüş, arsa ve tarla satışlarında artışa yol açtı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise Milliyet’e bu artışın sebeplerini ve en çok talep gören yerleri açıkladı.

Buna göre Özelmacıklı, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“2023 yılı gayrimenkul satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 düşüşle 2 milyon 949 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu tapu işlemleri sayısına baktığımızda arsa ve arazi satışının geçen yıla göre aslında daha da arttığını söylemek mümkün.

Konut tarafında yükselen fiyatlar nedeniyle insanlar mevcut birikimlerini arsa ve arazilerde değerlendirdi diyebiliriz. 2023 yılında arsa ve araziye yoğun bir ilgi oldu.

Deprem aslında insanlar için bir alternatif alan sunması açısında arsa ve arazileri ön plana çıkardı. Pandemi koşulları sonrasında ülkemizin deprem yaşamış olması farkındalığı da beraberinde getirdi. Bu sebeple arsa ve arazi yatırımlarına biraz daha fazla ilginin arttığını söyleyebiliriz.

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Bir yandan da krediye erişim zorlaştı. İnsanlar ‘bir arsa alsak ileride ev yapsak burada yaşamımızı sürdürebilir miyiz?’ çerçevesinde hareket etmeye başladı.

Yeni ev alamayan vatandaşlar arsa alalım, belki ev yaparız, imarsız olsa bile Tiny House koyarız şeklinde düşünüyor.

İstanbul’da en çok tercih edilen ilçeler

1,5 milyon bandında İstanbul’a yakın Silivri bölgesi var. Çatalca’nın kuzey bölgeleri yatırım açısından tercih ediliyor. Çatalca’da Akören ve Arnavutköy Yassıören dediğimiz kısımlarda da bu tür tercihler yapılıyor diyebiliriz.

Yine bu bant çerçevesinde Anadolu yakasında da özellikle Şile ve Ağva ile İstanbul-Kocaeli sınırının olduğu kuzey bölgeler tercih ediliyor.

Marmara bölgesinde en yoğun arsa satışının olduğu yerler

Tekirdağ tarafına ilerlersek Saray, Kadıköy mahalleleri, Saray’da Güngörmez, Ergene gibi bu bölgelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı gibi bölgeler tercih edilen yerler diyebiliriz.

Kırklareli tarafında ise Lüleburgaz hareketli, bazı alternatiflerde Babaeski daha yoğun. Edirne için ise daha çok güney kısmı Enez gibi bölgeler biraz daha yoğun rağbet görüyor.

'Çanakkale önemli bir tercih bölgesi’

Çanakkale kısmında ise Lapseki, Gelibolu ve Biga yoğun. Son dönemde Ayvacık’ta da yatırım ilgisi var. 1-1,5 milyon bantlarında Çanakkale’de önemli bir tercih bölgesi.

Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli’de tercih edilen yerler arasında

Bursa’da Mudanya, İnegöl, Karacabey gibi yoğun hareketli olan bölgeler var. Yalova açısından Altınova, Çınarcık nispeten daha hareketli.

Kocaeli için baktığımızda Kandıra çok daha hareketli ve yoğun, Gebze nispeten bu hareketlilikten nasibini alıyor. Kandıra bölgesinde de hareketlilik arttı.

Sakarya bölgesinde Hendek, Pamukova ve Kaynarca'nın hareketli olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyatlar ne durumda?

Fiyatlar metrekaresine göre bölgelere göre değişiyor. Arsa ve arazi olmasına göre değişiklikler gösteriyor. Metrekarede ortalama 100 TL’den başlayan arazi fiyatları ile bin liraya çıkan arsa fiyatlarına kadar aralıklarla yer bulunabiliyor. Genel anlamda arsa türündeki gayrimenkullerin ortalama fiyatlarının 2 bin TL seviyesinde, arazi fiyatlarının ise ortalama bin TL seviyelerinde olduğunu ifade edebiliriz.”