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Arpacık nedir ve nasıl geçer? | Arpacığı engelleme yolları

Göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ve orada yara meydana gelmesiyle birlikte arpacık oluşur. Arpacıktan kurtulmak isteyen insanlar için birçok yöntem bulunmaktadır. Peki, arpacık nedir ve nasıl geçer? İşte arpacığı engelleme yolları...

09 Mart 2019 Cumartesi 22:08
Arpacık nedir ve nasıl geçer? | Arpacığı engelleme yolları

Göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ve orada yara meydana gelmesiyle birlikte arpacık oluşur. Arpacıktan kurtulmak isteyen insanlar için birçok yöntem bulunmaktadır. Peki, arpacık nedir ve nasıl geçer? İşte arpacığı engelleme yolları...

Arpacık nedir?

Arpacık göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ve orda yara meydana getirmesi durumudur. Göz kapaklarında yer alan yağ bezeleri, gözün yüzeyini kaplayan sebum oluştururlar. Bunlar da yağ bezleridir, ancak kirpiklerle bağlantılı değillerdir, gözkapağının arka yüzüne açılırlar. Burada oluşan bir tıkanıklık ve enfeksiyon da “iç” arpacığa neden olur.

Arpacık neden çıkar?

Arpacığın meydana gelmesinde çeşitli nedenler bulunmaktadır.

Yağ bezelerindeki tıkanma

Bu nedenlerin en başında göz kapaklarında meydana gelen yağ bezelerindeki tıkanmadır. Bu tıkanma kandaki yağ oranı fazla olan kişilerde, daha fazla meydana gelmektedir. Gözde çıkan arpacığın bir diğer nedeni ise, bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi durumudur.

Bağışıklık sistemi

Bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü zamanlarda gözde arpacık, dudakta ve ağız kenarlarında uçuk meydana gelebilir.

Makyaj temizlemeden uyumak

Arpacığın bir diğer nedeni arasında da makyaj malzemeleri vardır. Başkasına ait olan göz kalemlerini veya herhangi bir makyaj malzemesini kullanmak arpacığa sebep olabilir. Aynı zamanda makyajın iyi bir şekilde temizlenmemesi arpacığa neden olan bir diğer etkendir.

Yağlı yiyecekler tüketmek

Çok fazla abur cubur ve yağlı yiyecekler tüketmek de arpacığa neden olabilir.

Stres

Stres cilt hastalıklara davetiye çıkartan en önemli nedendir. Dolayısıyla stres ve olumsuz yaşam koşulları arpacığa sebebiyet verebilmektedir.

Arpacık nasıl geçer?

Arpacığın çıkmaya başladığını hissettiğinizde size vereceğimiz kolay bir yöntemle arpacığın çıkmasını engelleyebilirsiniz.

Sıcak su yöntemi

Gözünüze sıcak suya batırılmış bez ile kompres yaparsanız arpacık çıkmadan, çıkmasını engellemiş olursunuz.

Beslenmeye dikkat

Arpacık genellikle bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıktığı için demir ve vitamin yönünden zengin olan gıdalardan beslenin. Sebze ağırlıklı ve antibiyotik içeren sebzeler iyi gelecektir. Sarımsak yemek de arpacığı hızlı bir şekilde geçirir.

Papatya çayı

İyice demlenmiş papatya çayını gözünüze tonik gibi uygulayarak da arpacıktan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Patates yöntemi

Patatesin içerisinde bulunan nişasta ve çeşitli mineraller arpacığın kısa süre içerisinde yok olmasını sağlayacaktır. Patatesi ortadan ikiye bölüp belirli aralıklarla göze uygulamak arpacığa iyi gelecektir.

Sarımsak yöntemi

Arpacık tedavisinde sarımsağı yemenizin yanında, arpacık çıkan bölgeye de uygulayabilirsiniz. Sarımsağın içerisinde yer alan antibiyotik kısa süre içerisinde derdinize çare olacaktır. Sarımsağı rendeleyip, arpacık çıkan bölgede belirli aralıklarla bekletmek tedaviden olumlu cevap almanızı sağlayabilir.

Poşet çay yöntemi

Arpacığı poşet çay yöntemi ile de hızlı bir şekilde tedavi edebilirsiniz. Demlenmiş ve ılınmış poşet çayı gözünüzde bekleterek arpacığı geçirebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 22:08
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