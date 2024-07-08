Arnavutluk’ta Türkçe Yaz Okuluna büyük ilgi
Arnavutluk'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu programı büyük bir ilgiyle başladı.
YEE Tiran eğitim sorumlusu Çağatay Sünerin, Türkçe Yaz Okulu'nu geçmişteki gibi iki haftalık süreçte tamamlamayı planladıklarını, program kapsamında 9-14 yaş grubu arasındaki çocuklara günde 2 saat Türkçe dersleri verdiklerini belirterek, "Öğle yemeklerinin ardından da kültürel faaliyetler düzenliyoruz" bilgisini verdi.
Tiran'da okulların tatile girdiğini hatırlatan Sünerin, velilerin talepleri doğrultusunda Türkçe kurslarını aralıklarla düzenlemeye devam edeceklerini, kentte Türkçe’ye ilginin büyük olduğunu aktardı.
Arnavutluk'taki Türkçe Yaz Okulları 13 Temmuz'da sona erecek.