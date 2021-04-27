Arnavutluk'ta Thodex operasyonu! Gözaltına alındılar

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer'in, müşterilerine ait yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti. Fatih Özer'in havalimanından Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitmek için geçtiği kontrol noktalarına fotoğrafı yansımıştı.

Olayın ilk gününden itibaren INTERPOL aracılığı hakkında ile kırmızı bülten çıkartılan Fatih Özer için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arnavutluk İçişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

70 kişi gözaltına alındı

Bu gelişmelerin ardından Arnavutluk polisi harekete geçti.

Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

Konuya ilişkin 70 kişi hakkında gözaltı kararı verilip 62'sinin adliyeye sevk edildiği, sonrasında da adli kontrolle serbest bırakıldıkları belirtildi.

8 kişinin emniyette ifade sürecinin devam ettiğini aktarıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğunu belirtti.