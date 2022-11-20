Arnavutluk'ta sağanak! Sel ve elektrik kesintileri yaşandı

Arnavutluk'ta sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sel meydana geldiği, elektrik kesintileri olduğu açıklandı.

Olumsuz hava şartlarının en etkili olduğu İşkodra bölgesinde iki kişi kayboldu, bazı mahalle ve tarım alanlarını su bastı.

İşkodra Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iki kişinin araçlarıyla sel sularına kapıldığını ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yardım çalışmalarına Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile vatandaşlar katılıyor.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, selin vurduğu İşkodra'yı ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.