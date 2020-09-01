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Aktüel Arnavutluk'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı
Aktüel

Arnavutluk'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:03:20 -
Arnavutluk'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Başkent Tiran'daki Dünya Bektaşi Merkezi'nde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler doğrultusunda düzenlenen programa yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, yaptığı konuşmada, birlik ve sevgi mesajı verdi.

Konuşmaların ardından programa katılanlara aşure ikram edildi.

Ayrıca, ülke genelindeki başka şehirlerde de aşure programları gerçekleştirildi.

Arnavutluk'ta 1944-1991 yılları arasında hüküm süren komünist rejim döneminde aşure günü etkinlikleri yasaklanmış, sonrasında yasak kaldırılmıştı.

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