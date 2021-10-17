Arnavutluk’ta 4 Rus saunada ölü bulundu
Arnavutluk’un başkenti Tiran yakınlarındaki Kavalye şehrinde bulunan bir otelin saunasında turist oldukları belirtilen 4 Rus vatandaşı ölü halde bulundu.
Tiran Yerel Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kavalye’ye bağlı Qerret köyündeki otelin sauna bölümünde bulunan Rusların 31, 37, 58 ve 60 yaşlarında iki kadın ve iki erkekten oluştuğu belirtildi. Açıklamada, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Polis, Rusya vatandaşlarının Arnavutluk’ta bulunma nedeniyle ilgili detaylı bilgi vermedi.
Rus kafilede bulunanların eksikliğini fark etmesi üzerine aramaların ardından bulunan Rus turistlerin oksijen yetmezliğinden öldüğü sanılıyor.