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Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi’ni boykot ediyor

Kosova ve Arnavutluk, Bosna Hersek’te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nı boykot ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:58
Arnavutluk ve Kosova, Balkan Zirvesi’ni boykot ediyor

Kosova ve Arnavutluk, Bosna Hersek’te 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nı boykot ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve Balkan ülkelerinin liderlerini bir araya getiren zirve toplantısı, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve konseyin Sırp üyesi Milorad Dodik’in Kosova’ya "tanımlanmamış" sıfatı ile gönderdiği davetiyenin “aşağılayıcı bulunması” sebebiyle Kosova tarafından boykot edildi.


Diğer katılımcı ülkelerle eşit muamele talep eden ve davetiyenin aşağılayıcı olduğunu ifade eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’ye Arnavutluk’tan destek geldi. Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj da ülkesinin Kosova ile dayanışma içerisinde toplantıyı boykot edeceğini duyurdu.


Bu sabah Türkiye, Karadağ ve Slovenya’nın devlet başkanı düzeyinde, Sırbistan ve Bulgaristan’ın başbakan düzeyinde katıldığı zirvede Balkan liderlerini buluşturan toplantıya Kosova ve Arnavutluk’tan hiçbir yetkilinin katılmadığı gözlendi. Bosna Hersek, ülkeyi oluşturan iki entiteden biri olan Bosnalı Sırp idaresindeki Republika Srpska’nın sert muhalefeti nedeniyle Kosova’yı tanımıyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:58
  1. doğa

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