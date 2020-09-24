Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye tarafından inşa edilecek konut bölgesini ziyaret etti

LAÇ (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve yetkililer Kurbin Belediyesine bağlı Laç bölgesinde ülkede geçen yıl meydana gelen depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek konutların yapılacağı alanı ziyaret etti.



Başbakan Rama’nın yanı sıra Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ve Albayrak Şirketi Temsilcisi ve Proje Müdürü Servet Birgören projenin uygulanma aşamasını yakından inceledi.



- Rama: "Çok kardeşçe bir gayretin tezahürü ve emsal teşkil eden bir çalışma"



Başbakan Rama AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin projesini "çok kardeşçe bir tezahürün ifadesi" şeklinde değerlendirerek şunları kaydetti:

"Verilen gayretten, ciddiyetten, işin kalitesinden ve özellikle iş temposundan çok memnunuz. Emsal teşkil eden bir iş, çok ciddi, çok kardeşçe bir gayretin tezahürünün ifadesi ve biz çok minnettarız. Projenin normal olarak geçmesi gereken birkaç aşama var. Fakat mart ayı sonu itibariyle Allah’ın da yardımıyla bir kısım dairelere sahip olacağız ve ardından ağustos ayında da tüm yeni mahalle tamamlanacak."

Rama, geçen seneki depremin ardından gelen yardımlar da dahil olmak üzere Türkiye hükümeti ile iş birliğini "mükemmel" olarak nitelendirdi.



Albayrak Şirketi Temsilcisi ve Proje Müdürü Birgören de mart ayında bir kısım binaları teslim edeceklerini söyledi.



Çalışmaların 1 buçuk ay önce başladığını kaydeden Birgören, "İlk önce 38 tane 20 metrelik sondaj kuyusu kazdık. 6 ayda bitecek işi 25 günde yaptık. Sonuçlara göre zemin iyileştirmesi çıktı. 20-25 gün içerisinde betona başlayacağız. Mart’ta bir kısım binaları teslim edeceğiz. Allah kısmet ederse ağustosun sonunda da Albayrak İnşaat olarak burayı vatandaşlara teslim edeceğiz, Allah’ın izniyle İnşallah." ifadelerini kullandı.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 500 konut inşası talimatı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım’da yaşanan depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı. Söz konusu proje Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçiriliyor.

Arnavutluk’ta 26 Kasım’da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900’den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden toplamda 202 bin 291 kişi etkilenmişti.