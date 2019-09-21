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Arnavutköy'deki katliamda dehşete düşüren ayrıntılar

Arnavutköy'de annesi, ağabeyi, üvey babası ve üvey kız kardeşini öldürdükten sonra yakalanan Veysel Aydın ifadesinde, tüyler ürperten katliamı tüm detayları ile anlattı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:36
Arnavutköy'deki katliamda dehşete düşüren ayrıntılar

Arnavutköy, Anadolu mahallesi, Ahmet Yesevi caddesi üzerinde ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir evde 4 cesetle karşılaşmıştı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede Kader Aydın (42), Abdülkadir Açıkalın (45) Serkan Aydın (26)'ın başına birer el ateş edilerek öldürüldüğünü evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun ise boğazının kesilerek hayatına son verildiğini tespit etmişti.

Soruşturma sonucu cinayetleri işlediği öğrenilen Veysel Aydın aynı gün akşam saatlerinde Darıca'da yol kenarında bir otomobilin içinde otururken olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

'BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Aydın'ın bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi. 

Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı. Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" dediği öğrenildi

'KREDİ YÜZÜNDE TARTIŞTIK'

Öz babasıyla birlikte bir iş yapmak için 20 bin lira kredi çektiğini ancak kredi taksitlerini ödemeyince eve haciz geldiğini anlatan Veysel Aydın ifadesinde, "Bu yüzden aramız son günlerde aramız oldukça bozuktu. Perşembe günü sabah saatlerinde bu kredi borcu nedeniyle aramızda çıkan tartışmanın ardından kendimi kaybettim. Beni  dövmek isteyen ağabeyimi daha önceden edindiğim tabancayla vurarak öldürdüm. Hemen ardından aynı şekilde annemi de başına bir el ateş ederek öldürdüm" dediği kaydedildi.

ÖNCE ÜVEY BABASINI ARDINDAN KIZ KARDEŞİNİ BEKLEMİŞ

İlk cinayetleri saat 13.30 sıralarında işlediğini anlatan Veysel Aydın daha sonra saat 17.30'a kadar evde babasını beklediğini belirterek "Üvey babam eve girdiğinde ben cesetleri bir odaya saklamıştım. Onları fark etmeden odasına girdi. Ben de peşinden giderek yine bir el başına ateş ederek onu öldürdüm" dediği öğrenildi. 

Veysel Aydın daha sonra yine evde beklemeye başladığını söylediği ifadesinde "Küçük üvey kız kardeşimi beklemeye başladım. Saat 20.30 sıralarında kapı açıldı ve içeri girdi. Bir anda üzerine atlayarak onu bıçakladım ve öldürdüm" dedi.

CESETLERİN ÜZERİNE ŞAMPUAN DÖKMÜŞ

Ardından ellerimi yıkayıp üzerimi değiştirdiğini anlatan Veysel Aydın cesetlerin üzerine kokmaması için şampuan döktüğünü belirtti. Daha sonra karşı caddede bulunan üvey babasının otomobiline geçtiğini anlatan zanlının geceyi otomobilin içinde geçirdiğini anlattığı kaydedildi.

ÖZ BABASINI ARAYIP CİNAYETİ SÖYLEMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde sabaha karşı otomobille Darıca'ya gittiğini anlatan Veysel Ayrdın'ın oraya vardıktan sonra öz babasını telefonla aradığını "Bütün ailemi öldürdüm " dediği öğrenildi. Ancak babanın onun şaka yaptığını düşünüp söylediklerine inanmadığı belirtildi.

SADECE KÜÇÜK KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN PİŞMAN OLDU

Zanlı Veysel Aydın'ın kendisini yakalayan polislere sadece küçük üvey kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. 

Veysel Aydın daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:36
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