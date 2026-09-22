Arnavutköy'de yağışta devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı, 2 şoför yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arnavutköy-Habipler yolunda 22 Eylül'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyona hafriyat kamyonu çarptı; iki şoför yaralandı, biri araçta sıkıştı.
İstanbul Arnavutköy'de 22 Eylül'de saat 12.30 sıralarında, Arnavutköy-Habipler yolunda devrilen kamyona arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı; iki aracın şoförü de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Hanifi Göktepe yönetimindeki 33 ASY 221 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi. Aynı yönde ilerleyen Hakim Teski yönetimindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu da yola devrilen araca çarptı.
Hafriyat kamyonunun şoförü Hakim Teski'nin hafif yaralandığı öğrenilirken, Mehmet Hanifi Göktepe araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yaralı şoförlerin yardımına koşarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı şoförler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ambulansın kapısı açılınca sakinleşti
Olay yerine gelen yaralı kamyon şoförünün kardeşi, ağabeyinin durumunun ağır olduğunu düşünerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı kardeşe, ağabeyinin ambulansın içinde olduğu gösterildi. Polisin ambulansın kapısını açmasının ardından ağabeyini gören kardeş sakinleşti.
Habipler yönüne uzun araç kuyruğu
Kaza nedeniyle Arnavutköy'den Habipler yönüne trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen araçlar yolun bir bölümünü kapattığından uzun araç kuyrukları meydana geldi; polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.