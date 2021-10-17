Arnavutköy’de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı
Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında yapımı devam eden metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatı koptu. Sepette bulunan 3 işçi aşağıya düştü.
İhbar üzerine ola
y yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle şantiyedeki çalışmalara ara verildi.