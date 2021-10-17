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Gündem Arnavutköy’de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı
Gündem

Arnavutköy’de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı

Arnavutköy’de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 02:56:00 -
Arnavutköy’de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattında yapımı devam eden metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatı koptu. Sepette bulunan 3 işçi aşağıya düştü.

İhbar üzerine ola

y yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle şantiyedeki çalışmalara ara verildi.

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