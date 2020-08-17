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Aktüel

Arnavutköy’de izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan ele geçirildi

İş yeri sahibi gözaltına alınırken, üretim yapılan depo mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:07:00 -
Arnavutköy’de izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy’de bir depoya düzenlenen baskında izinsiz üretilen 45 bin litre dezenfektan bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz üretilen sahte dezenfektanların Arnavutköy’de bir iş yerinde stoklandığı ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Jandarma ekipleri, depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada çeşitli ebatlarda ambalajlanarak hazırlanmış 45 bin litre sahte dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirilirken iş yeri sahibi A.A. gözaltına alındı.

Ele geçirilen sahte dezenfektanlar İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Depo olarak kullanılan iş yeri mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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