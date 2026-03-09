Arnavutköy’de hafif ticari araç ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

  • İSTANBUL
İstanbul Arnavutköy’de hafif ticari araç ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı yolu Genç Osman Caddesi Domuz Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Süyüncü yönetimindeki 35 CHH 945 plakalı hafif ticari araç ile Emin K.U. idaresindeki 61 AJR 416 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü İbrahim Süyüncü ile Yiğit Burak Akar ve Muhammet Turan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Süyüncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

