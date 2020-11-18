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Aktüel Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Aktüel

Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:28:17 -
Arnavutköy'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de, bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Kiptaş Konutları yanındaki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay sırasında iş yerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

Yaralıların kendi imkanlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

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