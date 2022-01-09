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Kadın - Aile Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Akşam yemeği tarifi arayanlara...
Kadın - Aile

Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Akşam yemeği tarifi arayanlara...

Akşam yemeği tarifi. Arnavut ciğeri yapmak oldukça kolay bir tarif...

Yeniakit Publisher
2022-01-09 17:20:00 - 2022-01-09 17:26:51
Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır? Akşam yemeği tarifi arayanlara...

Arnavut ciğeri tarifi 

Malzemeler

  • 700 gram kuzu ciğeri (zarı temizlenmiş, iri küp doğranmış)
  • 1 çay bardağı un
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz veya pul biber
  • Kızartma için;
  • 2 çorba kaşığı un (ikinci kez kızartma için)
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ (1 su bardağı ayçiçeği + 1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı)
  • Servis için;
  • Kuru Soğan (Halka doğranmış piyazlık, sumaklı)
  • Kimyon
  • Maydanoz

Kolay Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış ciğerinizi tel süzgecinize alın, kanlanmış ise süzün (benim ciğerimden 2 damla kan aktı sadece). Taze ciğer için lütfen bildiğiniz kasaptan yardım alın. Kızartma yağınızı, derin çelik tencereniz alıp kızmasını beklerken derin bir kapta un, tuz, kırmızı biberi karıştırın. Ciğerleri bu karışıma alıp harmanlayın. Kızgın yağa, elinizle hafif ununu kapta bırakarak attığınız ciğerleri 1-1,5 dk. kızartın. Yağdan ciğerlerinizi süzerek alın. İkinci kızartma için yağın kızmasını beklerken derin kabınızda azar azar 2 kaşık ununuzu ciğerlerin üzerine serpiştirin. Ciğerlerinizi tekrar yağa atarak karıştırarak kızartın (1 dk. kadar). Yağdan aldığınız ciğerleri kapaklı bir kaba alın, kızarttığınız yağdan 5-6 çorba kaşığı gezdirin. Beze sararak dinlendirin ( 15 dk. kadar). Sumaklı soğan piyazı eşliğinde, üzerine kimyon, arzuya göre maydanoz ekleyerek servis yapın. Afiiyet olsun.

 

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