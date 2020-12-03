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Kadın - Aile Arnavut ciğeri malzemeleri, tarifi- Arnavut ciğeri nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Arnavut ciğeri malzemeleri, tarifi- Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri tarifi, malzemeleri. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen Arnavut ciğeri, damakta bıraktığı tatla, et severlerin en çok beğendiği lezzetlerden. Arnavut ciğeri malzemeleri, tarifi- Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:01:00 -
Arnavut ciğeri malzemeleri, tarifi- Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri, ciğerin küçük parçalar halinde kesilip una bulandıktan sonra kızartılmasıyla yapılır. Yumuşak ve lezzetli Arnavut ciğeriyapmak istiyorsanız püf noktaları ile pratik tarifi haberimizde. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut ciğeri tarifi

Malzemeler

Ciğer için:

600 gram ciğer

1 çay bardağı un(bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates(küp doğranmış)

2 su bardağı sıvı yağ(patatesi kızartmak için)

Sumaklı soğan için:

1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

Nasıl yapılır?

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.

Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin.

Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin.

Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın.

Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın.

Patatesler de altın sarısı rengini alınca süzgeç yardımıyla yağını süzerek ocaktan alın. Altına bir peçete koyarak fazla yağından arındırın.

Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün.

Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın. Kızarttığınız ciğerleri küp patatesleri ve hazırladığınız sumaklı soğanı bir kapta birleştirerek iyice harmanlayın ve servis edeceğiniz tabağa alıp, sevdiklerinizle afiyetle tüketin!

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