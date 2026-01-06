Armut seçer gibi başkan seçmişler! CIA’nın saldırı öncesi hazırlığı ifşa oldu

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD'nin Venezuela'ya 3 Ocak'taki askeri müdahalesinin arka planı ele alındı.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre, Donald Trump yönetimi, hazırlık aşamasında CIA'den, müdahalenin ardından Venezuela'nın yönetimine ilişkin olası senaryoları değerlendirmek amacıyla istihbarat raporu hazırlamasını istedi.

Planlanan operasyondan ziyade Venezuela'nın iç meselelerini ele alan raporda, Maduro yönetiminden üst düzey isimlerin, geçiş hükümeti için "en uygun konumdaki" adaylar olacağı belirtildi.

Bu kişilerin kısa vadeli istikrar sağlamada daha başarılı olacağı değerlendirmesine yer verilen rapor, Trump yönetiminin, muhalif lider Maria Corina Machado yerine o sırada Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevindeki Delcy Rodriguez'i desteklemesinde etkili oldu.

Raporda ayrıca 2024 seçimlerinde Maduro'ya karşı yarışan muhalif Edmundo Gonzalez'in de halkın desteğini almakta tıpkı Machado gibi zorlanacağı kaydedildi.

Trump, Rodriguez'in işbirliği yaptığını söylemişti

Trump, Rodriguez ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Venezuela'da kontrol bizde." demişti.

Kendisinin, henüz Rodriguez ile görüşmediğini ancak kabinesindeki isimlerin görüştüğünü ifade eden Trump, "O, bizimle işbirliği yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ardından Rodriguez dün Venezuela Ulusal Meclisi'nde yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini devralmıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.