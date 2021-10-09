Armağan Çağlayan’dan Türk aile yapısına rezil saldırı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ahlak dışı ilişkilerin pervasızca sergilendiği gündüz kuşağı programlarıyla ilgili harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin imzasıyla aralarında FOX, Star TVgibi kanalların bulunduğu 7 kanalın yöneticisine uyarı yazısı gönderildi.

Ailenin korunması ile milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yapılan yazıda, evlilik dışı çarpık ilişkilerin ve kadın-çocuk istismarının sorumsuzca ekranlara getirilmesine tepki gösterildi.

Türk aile yapısıyla uyuşmayan ilişkilerin kanallarda işlenmemesi istenilen yazıda, özel hayatların ve kişisel verilerin ifşa edilmesinin suç olduğu vurgulandı. Gönderilen ihtar yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür yayınların geneli değerlendirildiğinde, içeriği oluşturan konuların daha çok eşlerin birbirlerini aldatması, çarpık ilişkiler gibi toplumun millî ve manevi değerleri ile bağdaşmayan ve Türk aile yapısına uymayan olaylar üzerine odaklandığı tespit edilmiştir."

Öte yandan RTÜK'ün gündüz programları için 7 kanal yöneticisine gönderdiği bu uyarı yazısı Armağan Çağlayan tarafından çarpıtıldı.

Televizyon kanallarında tutunamayıp soluğu Youtube'da alan ve yayınladığı videolar ile "yasak aşk", "gayri meşru ilişkiler", "aldatma", "şiddet" ve "cinayet" gibi olayları normalleştirmeye çalışan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından RTÜK'e tepki gösterdi.

Ahlak dışı olayların milyonların önünde gözler önüne serilmesinden zerre rahatsızlık duymayan Armağan Çağlayan, RTÜK’ün "Türk aile yapısına uymayan hareket" diye nitelendiği olayları, programlardaki sayılı örnekler üzerinden çürütmeye çalışmayarak Türk aile yapısının söz konusu programlardaki rezaletlerle uyumluymuş gibi yansıttı.

Çağlayan, mesajında, "RTÜK gündüz programları için bütün kanalları uyarmış. Ekrana çıkan vakaların ‘Türk aile yapısına’ uyumadığını söylemiş. E o programlar çıkan aileler ‘ithal’ mi? Ocak ayına hepsi kalkar. Yapımcılar şimdi kara kara yeni format arıyor!" diyerek ahlakı dışı programlardaki sayılı örnekleri Türk aile yapısı ile genelleyerek adeta hakarette bulundu.