Armağan Çağlayan'dan "reform ayarlı" LGBTİ naraları

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Müslüman Türk milletini sapkınlaştırıp cinsiyetsiz bir toplum oluşturmayı kendilerine görev edinen LGBTİ'li sapkınlara bir destek de televizyoncu Armağan Çağlayan'dan geldi.

"Yasak aşk", "gayri meşru ilişkiler", "aldatma", "şiddet", "cinayet" vb. olayları normalleştirerek insanların adeta gözünün içine sokan Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde Youtube'da yaptığı skandal bir programla yine gündem oldu.

Televizyon kanallarındaki ahlaksızlıklar yetmezmiş gibi aynı rezillikleri sosyal mecraya da taşıyan Çağlayan, ahlaksız yapımların oyuncuları Rocco Siffredi ve Lisa Ann'ı konuk etti.

"Mahremiyet" ve "özel hayat" kavramını ayaklar altına alan Çağlayan yaptığı skandal programla büyük tepki topladı.

Skandal cinayet itirafı

Hukukçu olduğu bilinen Armağan Çağlayan geçtiğimiz aylarda "Çatlak Şanzel" lakaplı pavyon şarkıcısı Şanzel Çetin'i Youtube kanalında konuk etmişti.

Sözde şarkıcının cinayet itirafı izleyenlerin adeta kanını dondurmuştu. Geçmişte bir doktoru pişmanlık dahi duymadan nasıl katlettiğini anlatan Şanzel Çetin, "Babaannem yanlış ameliyatta vefat etti. ve Babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı, birkaç kerede yaralamadan cezaevine girdim" demişti.

İnsan canı almayı normal bir durummuş gibi anlatan pavyon şarkıcısının sözleri karşısında kahkalar atan Çağlayan'ın bu rezaletine başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaştan tepki yağmıştı.

Şimdi de sapkınlara destek verdi

Bunlarla da yetinmeyen Çağlayan, son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren, "katil polis" sloganları atıp terör marşları eşliğinde halay çeken ve son olarak Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye alçakça saldıran LGBTİ'li azgın güruha destek verdi.

Eşcinsel sapkınların sözcülüğüne soyunan Çağlayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tam da hukuk reformundan bahsederken, Önemli olan cinsiyetin değil. #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

LGBTİ'li sapkınlara açık bir şekilde destek veren Çağlayan'a sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;