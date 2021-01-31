  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Armağan Çağlayan'dan "reform ayarlı" LGBTİ naraları
Medya

Armağan Çağlayan'dan "reform ayarlı" LGBTİ naraları

Müslüman Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini yerle bir etmek isteyen kokuşmuş Batı zihniyetinin mahsülü olan LGBTİ'li sapkınlara televizyoncu Armağan Çağlayan'dan destek geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde terör estiren ve Müslümanların kıblesi olan Kabe'yi alçakça hedef alan azgın güruhun sözcülüğüne soyunan Çağlayan sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:59:00 -
Armağan Çağlayan'dan "reform ayarlı" LGBTİ naraları

 yeniakit.com.tr 

Müslüman Türk milletini sapkınlaştırıp cinsiyetsiz bir toplum oluşturmayı kendilerine görev edinen LGBTİ'li sapkınlara bir destek de televizyoncu Armağan Çağlayan'dan geldi.

"Yasak aşk", "gayri meşru ilişkiler", "aldatma", "şiddet", "cinayet" vb. olayları normalleştirerek insanların adeta gözünün içine sokan Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde Youtube'da yaptığı skandal bir programla yine gündem oldu.

Televizyon kanallarındaki ahlaksızlıklar yetmezmiş gibi aynı rezillikleri sosyal mecraya da taşıyan Çağlayan, ahlaksız yapımların oyuncuları Rocco Siffredi ve Lisa Ann'ı konuk etti.

"Mahremiyet" ve "özel hayat" kavramını ayaklar altına alan Çağlayan yaptığı skandal programla büyük tepki topladı.

Skandal cinayet itirafı

Hukukçu olduğu bilinen Armağan Çağlayan geçtiğimiz aylarda "Çatlak Şanzel" lakaplı pavyon şarkıcısı Şanzel Çetin'i Youtube kanalında konuk etmişti.

Sözde şarkıcının cinayet itirafı izleyenlerin adeta kanını dondurmuştu. Geçmişte bir doktoru pişmanlık dahi duymadan nasıl katlettiğini anlatan Şanzel Çetin, "Babaannem yanlış ameliyatta vefat etti. ve Babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay 10 gün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı, birkaç kerede yaralamadan cezaevine girdim" demişti.

İnsan canı almayı normal bir durummuş gibi anlatan pavyon şarkıcısının sözleri karşısında kahkalar atan Çağlayan'ın bu rezaletine başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaştan tepki yağmıştı.

Şimdi de sapkınlara destek verdi

Bunlarla da yetinmeyen Çağlayan, son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren, "katil polis" sloganları atıp terör marşları eşliğinde halay çeken ve son olarak Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye alçakça saldıran LGBTİ'li azgın güruha destek verdi.

Eşcinsel sapkınların sözcülüğüne soyunan Çağlayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tam da hukuk reformundan bahsederken, Önemli olan cinsiyetin değil. #LGBTİHaklarıİnsanHaklarıdır" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

LGBTİ'li sapkınlara açık bir şekilde destek veren Çağlayan'a sosyal medyadan çok sayıda tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

Armağan Çağlayan ve Çatlak Şanzel'e sağlıkçılardan tepki yağarken Tabipler Birliği dilini yuttu
Armağan Çağlayan ve Çatlak Şanzel'e sağlıkçılardan tepki yağarken Tabipler Birliği dilini yuttu

Gündem

Armağan Çağlayan ve Çatlak Şanzel'e sağlıkçılardan tepki yağarken Tabipler Birliği dilini yuttu

Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...
Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...

Gündem

Türkiye toplumu bu rezilliği kaldıramaz! Armağan Çağlayan, Lisa Ann ile...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tr.

Adam nasıl gündemde kalacaktı.Artiz alemini biliyor.Ne para edeceğini biliyor.Bakmayın,adam yerine koymayın...
  • Yanıtla

hizipsavar

hepiniz süzme İBNESİNİZ. siiz kim adam diye lanse ediyorsa Allah c.c. belasını ...... bunların oyu binse bizim oyumuz 85 milyon temizleyin bu ş....siz ibneleri her yerden.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içinden kendisini eleştirenlere çok n..
CHP'li Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!
Siyaset

CHP'li Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!

CHP istifa haberiyle çalkalanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Twitter hesabından, 'Zamanını beklediklerim var.' şekl..
Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü
Korona Virüs

Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü

Kolombiya'da bir kişide koronavirüsün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay