Armağan Çağlayan ve Çatlak Şanzel'e sağlıkçılardan tepki yağarken Tabipler Birliği dilini yuttu

yeniakit.com.tr

İnsan canı almanın nasıl normalleştirilebileceğinin örneğinin gösterildiği Armağan Çağlayan'ın programında, Ankara'da pavyonlarda şarkıcılık yaptığını söyleyen Şanzel isimli kişi, "Babaannem yanlış ameliyatta vefat etti. ve Babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay ongün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı, birkaç kerede yaralamadan (cezaevine) girdim" sözleriyle programı izleyen özellikle sağlık çalışanlarının kanını dondururken, bu açıklamalar karşısında hukukçu olduğu da bilinen Armağan Çağlayan'ın kahkahalar atması ise ortaya çıkan rezaletin boyutunu gözler önüne sermiş oldu.

Armağan Çağlayan'ın bir insanın canını almış kişinin bunu hiçbir pişmanlık sözü ortaya koymadan dillendirmesi sonrasındaki gülerek kahkahalarla karşılaması tepkiye neden oldu.

Skandala tepki yağarken Tabipler Birliği üç maymunu oynadı

Program sonrasında sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Armağan Çağlayan'a başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaş tarafından eleştirel yorumlar yapıldı.

Ancak üç maymunu oynayan Türk Tabipler Birliği, rezaleti görmezden gelerek 'pes' dedirtti. Her siyasi olaya bir yorumu olan Tabipler Birliği'nin skandal ifadeler ve hareketlerle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.