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Gündem

Armağan Çağlayan ve Çatlak Şanzel'e sağlıkçılardan tepki yağarken Tabipler Birliği dilini yuttu

Televizyoncu Armağan Çağlayan'ın, Youtube'de yaptığı programa konuk aldığı Çatlak Şanzel lakaplı pavyon şarkıcısının, 17 yaşında öldürdüğü doktor için hiçbir bir pişmanlık duymadığı anları yayınlaması sosyal medyada kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Ancak Türk Tabipler Birliği, bu açıklamaları görmezden ve duymazdan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 18:13:00 -

 yeniakit.com.tr 

İnsan canı almanın nasıl normalleştirilebileceğinin örneğinin gösterildiği Armağan Çağlayan'ın programında, Ankara'da pavyonlarda şarkıcılık yaptığını söyleyen Şanzel isimli kişi, "Babaannem yanlış ameliyatta vefat etti. ve Babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. 7 sene 2 ay ongün cezaevinde yatarak kurtuldum, ondan sonra da alışkanlık yaptı, birkaç kerede yaralamadan (cezaevine) girdim" sözleriyle programı izleyen özellikle sağlık çalışanlarının kanını dondururken, bu açıklamalar karşısında hukukçu olduğu da bilinen Armağan Çağlayan'ın kahkahalar atması ise ortaya çıkan rezaletin boyutunu gözler önüne sermiş oldu.

Armağan Çağlayan'ın bir insanın canını almış kişinin bunu hiçbir pişmanlık sözü ortaya koymadan dillendirmesi sonrasındaki gülerek kahkahalarla karşılaması tepkiye neden oldu.

Skandala tepki yağarken Tabipler Birliği üç maymunu oynadı

Program sonrasında sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelen Armağan Çağlayan'a başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaş tarafından eleştirel yorumlar yapıldı.

Ancak üç maymunu oynayan Türk Tabipler Birliği, rezaleti görmezden gelerek 'pes' dedirtti. Her siyasi olaya bir yorumu olan Tabipler Birliği'nin skandal ifadeler ve hareketlerle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.

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Yorumlar

Nur

Ee tabibler birliği ne zaman dizayn edilecek avukatlardan sonra bekliyoruz ve mimarlar odası bunlar akademisyenler artık yere basmalı uçuş ları bitirilmeli akort edilmeli
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Şeref Kazan

7 yıl yatıp çıkmış asıl eleştirilmesi gereken hukuk sistemiyken bunu dillendireni eleştirmek bu hukuksuzluk karşısında gülenleri suçlamak sakat bir kafanın ürünü olmsaktır....
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