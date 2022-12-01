Armağan Çağlayan son durumunu paylaştı!

Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kanser olduğunu duyurmuştu. Popstar jüri üyeliği ile hafızalara kazınan ve şimdilerde Youtube’da yaptığı yayınlanlarla çok konuşulan Çağlayan, geçirdiği ameliyat sonrasında son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Armağan Çağlayan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çağlayan yaptığı açıklamada, "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" dedi.

"Şimdi kometrapi olup olmayacağımı pataolojifen gelecek sonuç belirleyecek" diyen ünlü isim şunları söyledi:

"Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar” dedi.

“ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM”

Armağan Çağlayan İzmir'deki sahnesinde duygusal bir konuşma yapmıştı. Hastalığıyla ilgili "Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum" demişti.