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Gündem Armağan Çağlayan iftiraya doymuyor! Koronavirüsle mücadeleyi baltalama girişimi
Gündem

Armağan Çağlayan iftiraya doymuyor! Koronavirüsle mücadeleyi baltalama girişimi

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini görmezden gelen Armağan Çağlayan, provokatif paylaşımlarını sürdürüyor. İftiraları her seferinde elinde patlayan Çağlayan, yine hastanelerde aşı tedariğinde sıkıntı olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 13:47:00 - 2021-07-28 13:54:47
Armağan Çağlayan iftiraya doymuyor! Koronavirüsle mücadeleyi baltalama girişimi

Televizyon kanallarında tutunamayı soluğu Youtube’da alan ve yayınladığı videolar ile "yasak aşk", "gayri meşru ilişkiler", "aldatma", "şiddet", "cinayet" vb. olayları normalleştirmeye kalkışan Armağan Çağlayan’ın koronavirüsle mücadeleyi baltalama girişimi sürüyor.

Daha önce de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla "aşı yok" yalanını ortaya ancak, ancak daha sonrasında milyonlarca insanın aşılanmasıyla iftirası elinde patlayan Çağlayan, yine skandal bir paylaşıma imza attı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çağlayan, vatandaşların aşı olmaması nedeniyle hastanelerde geri döndüklerini iddia etti.

Çağlayan “Bugün aşıya giden üç kişiden "aşı yok diye geri döndük hastaneden” cümlesini duydum! Aşı mı bitti yine?" ifadelerini kullandı.

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