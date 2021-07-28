Armağan Çağlayan iftiraya doymuyor! Koronavirüsle mücadeleyi baltalama girişimi

Televizyon kanallarında tutunamayı soluğu Youtube’da alan ve yayınladığı videolar ile "yasak aşk", "gayri meşru ilişkiler", "aldatma", "şiddet", "cinayet" vb. olayları normalleştirmeye kalkışan Armağan Çağlayan’ın koronavirüsle mücadeleyi baltalama girişimi sürüyor.

Daha önce de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla "aşı yok" yalanını ortaya ancak, ancak daha sonrasında milyonlarca insanın aşılanmasıyla iftirası elinde patlayan Çağlayan, yine skandal bir paylaşıma imza attı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çağlayan, vatandaşların aşı olmaması nedeniyle hastanelerde geri döndüklerini iddia etti.

Çağlayan “Bugün aşıya giden üç kişiden "aşı yok diye geri döndük hastaneden” cümlesini duydum! Aşı mı bitti yine?" ifadelerini kullandı.