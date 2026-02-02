  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan o isim bir de TRT dizisinde oynayacak
Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan o isim bir de TRT dizisinde oynayacak

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, cami avlusuna başı açık gelen bazı isimlerin sergilediği lakayıt tavırlar, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan’ı bile çileden çıkardı.

İslam dininin mukaddes mekanlarına girerken kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Çağlayan, "Bir dinin kutsal mekanına girerken o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız; Avrupa'da kiliseye şapkayla girilmiyorsa, cami avlusunda da başı açık olmaz" diyerek inanca saygı çağrısında bulundu.

 

TRT'de oynayacak

Manevi değerlerin bu denli ayaklar altına alınmasına tepki yağarken, Çağlayan'ın bile sert eleştirdiği bu saygısız kervanının içinde yer alan Gülben Ergen'in ise TRT ekranlarında yayınlanacak bir dizide rol alacak olması, kamuoyunda "Milli kanalın değerlerimize saygısızlık yapanlarla ne işi var?" sorusunu gündeme getirdi.

 

1
Yorumlar

Meteor

O halde yeni yayınlanacak diziyi izlmemeyiz

Abdullah Çelebi

Bunlar kilise veya havada bu saygısızlığı yapamazlar. Bu ülkede yer içerler ayrıca her türlü saygısızlığı yaparlar.
