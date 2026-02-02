Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan o isim bir de TRT dizisinde oynayacak

İslam dininin mukaddes mekanlarına girerken kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Çağlayan, "Bir dinin kutsal mekanına girerken o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız; Avrupa'da kiliseye şapkayla girilmiyorsa, cami avlusunda da başı açık olmaz" diyerek inanca saygı çağrısında bulundu.

TRT'de oynayacak

Manevi değerlerin bu denli ayaklar altına alınmasına tepki yağarken, Çağlayan'ın bile sert eleştirdiği bu saygısız kervanının içinde yer alan Gülben Ergen'in ise TRT ekranlarında yayınlanacak bir dizide rol alacak olması, kamuoyunda "Milli kanalın değerlerimize saygısızlık yapanlarla ne işi var?" sorusunu gündeme getirdi.