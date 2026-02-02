İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi

Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Sütüven Şelalesi, artan su debisiyle birlikte adeta Niagara Şelalesi'ni andıran bir görüntü oluşturdu. Yüksek debiye bağlı olarak oluşan yoğun su sesi ve serpintiler, bu benzetmenin yapılmasına neden oldu. Şelaledeki su miktarının artmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş da bu eşsiz doğa olayını yerinde görmek için bölgeye akın etti.