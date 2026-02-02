  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi

Kazdağları’nda 2 gün içinde yağan sağanak sonrası derelerin debisi yer yer 4 kat arttı. Bu artışla birlikte Sütüven Şelalesi, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

#1
Foto - İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi

Kazdağları’nda iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından derelerin debisi yer yer 4 kata çıkarken, Sütüven Şelalesi ortaya çıkan görüntüsüyle Niagara Şelalesi’ni andırdı.

#2
Foto - İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi

Artan yağışlarla birlikte Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırları içinde yer alan Kazdağlarının en büyük şelalelerinden biri olan Sütüven Şelalesi de son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

#3
Foto - İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi

Kazdağı Milli Parkı içerisinde bulunan Sütüven Şelalesi, artan su debisiyle birlikte adeta Niagara Şelalesi'ni andıran bir görüntü oluşturdu. Yüksek debiye bağlı olarak oluşan yoğun su sesi ve serpintiler, bu benzetmenin yapılmasına neden oldu. Şelaledeki su miktarının artmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş da bu eşsiz doğa olayını yerinde görmek için bölgeye akın etti.

#4
Foto - İki günde debi 4 kat arttı! Burası Niagara değil Sütüven Şelalesi

Ortaya çıkan etkileyici manzara, İHA dronu tarafından havadan görüntülendi. Bölgede son iki günden metrekareye 220 litre yağış düştü.

