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Arkeolojik kazılarda 700 yıllık cami bulundu

Amasya Kalesi’nde 2009 yılından beri yapılan arkeolojik kazılar sonucu Yıldırım Bayezid döneminden kalma 700 yıllık cami bulundu.

01 Eylül 2019 Pazar 11:20
Arkeolojik kazılarda 700 yıllık cami bulundu

Amasya Kalesi’nde 2009 yılından beri yapılan arkeolojik kazılar sonucu Yıldırım Bayezid döneminden kalma 700 yıllık cami bulundu.


Bakanlar Kurulu ve Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle 2009 yılında Amasya Kalesi’nde başlayan arkeoloji kazıları sonucu Yıldırım Bayezid döneminden kalma 700 yıllık cami bulundu.


Harşena Dağı’nın zirvesinde bulunan Amasya Kalesi’ndeki kazılara Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Naza Dönmez, İstanbul Arkeoloji Müzesinden Bakanlık Temsilcisi Ömer Çepnioğlu, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Algaç, 20 kişilik sanat tarihi ve mimarlık öğrencileri katıldı.


Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Naza Dönmez, “Kazılarımız 2009 yılından itibaren başladı. Bakanlar Kurulu ve Anıtlar Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle 2009 yılından beri yürütmekteyiz. 2019 yılı 11. sezonumuz. Kalemizde 2018 ve 2019 yıllarında şu anda bulunduğumuz alanda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu alanda Osmanlı dönemi yapılarıyla ilgili çok önemli bulgulara rastladık. Bu alanda Yıldırım Bayezid döneminden kalma bir caminin kalıntılarına ulaştık. Bu yapı yaklaşık 700 yıllık bir cami. Osmanlıların Amasya’yı topraklarına kattıklarında Yıldırım Bayezid’in kalede inşa ettiği cami olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bunu daha önceki belgelerimize dayandırarak söyleyebiliriz. Kenti gezen Evliya Çelebi yukarıda Yıldırım Camisi’nden söz etmektedir, Yıldırım Bayezid Camisi’nden söz etmektedir. Yine Amasyalı tarihçi Hüseyin Hüsamettin bu alanda Yıldırım Bayezid Camisi’nin kalıntılarından bize söz eder. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir keşiftir, Yıldırım Camisi’nin kalıntılarına ulaşmak. Bu cami kare planlı kuzey batısında minaresi yer alan ahşap ya da ahşap direkli cami olması muhtemel bir camidir. Çünkü biz burada pek çok mıh, çivi gibi yapı aksamları buluyoruz. Ahşap yapı aksamları buluyoruz, ahşaplar günümüze ulaşmamış ve bu yoğun metalleri yine burada bulabiliyoruz” dedi.


Kazıda 700 yıllık caminin yanında 700 yıllık da Osmanlı dönemine ait bir sokak dokusu gün yüzüne çıkarıldı.


Amasya Kalesi’nde 11. dönem kazı çalışmaları devam ediyor. 1 Ağustos’ta başlayan 11. dönem kazı çalışmaları 6 Eylül’de sona erecek.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:20
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