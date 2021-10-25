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Gündem Arkasından 7 Rus turist çıktı! Tutuklandılar
Gündem

Arkasından 7 Rus turist çıktı! Tutuklandılar

Antalya Konyaaltı'nda ekipler, 23 Ekim'de çıkan orman yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Kamp yaptıkları sırada yaktıkları ateşle orman yangınına neden oldukları gerekçesiyle Rus uyruklu 7 turist tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 18:23:00 - 2021-10-25 18:27:31
Arkasından 7 Rus turist çıktı! Tutuklandılar

Antalya'da kamp sırasında yaktıkları ateşle orman yangınının başlamasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Rus uyruklu 7 turist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim'deki orman yangınının söndürülmesinin ardından çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

İncelemeler sürerken bölgede yürüyüş yapan bazı kişiler, yangının başladığı Sivri Dağ mevkisinde yabancı turist grubunun kamp yaptığı ve ateş yaktığı ihbarında bulundu.

Ekipler, bölgede kamp yapan 7 kişilik Rus turist grubunu gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, bir uçak ve 3 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle söndürülmüştü.

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