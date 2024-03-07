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Siyaset Arkasında kimler ve neler var? Enver Aysever Ekrem’in sırrını açıkladı
Siyaset

Arkasında kimler ve neler var? Enver Aysever Ekrem’in sırrını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 15:28:00 -

"Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener nasıl bir anlaşma yapmış ve ne vaat etmişti ki bu gerçekleşmedi ve Meral Akşener delirdi?" diyen Enver Aysever, "Olağanüstü büyük bir para var İmamoğlu'nun arkasında." ifadesini kullandı.

Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir seçmenin kendisine gösterdiği tepki üzerine sinirlenen Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Akşener'in tepkisinin altında Ekrem İmamoğlu ile yaptığı anlaşmanın yer aldığını belirten Aysever, "Meral Akşener nasıl bir anlaşma yapmış ve ne vaat etmişti ki bu gerçekleşmedi ve Meral Akşener delirdi?" diyerek seçmeni düşünmeye sevk etti.

İmamoğlu'nun İstanbul'daki İYİ Partilileri de kendi safına çektiğini kaydeden Aysever, "Olağanüstü büyük bir para var İmamoğlu'nun arkasında" ifadelerini kullandı.

Aysever, YouTube yayını üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

Meral hanımın sinirlerinin bozulmasının nedeni bir anlık mesele değil. Ortada bir soru var. Bu sorunun cevabını bulan Türkiye'de siyasi satrancı çözer.

Ben bulamadım ama bu soruyu ortaya koyalım. Bilen varsa bana söylesin.
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Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener nasıl bir anlaşma yapmış ve ne vaat etmişti ki bu gerçekleşmedi ve Meral Akşener delirdi?

Tek soru bu ve Ekrem İmamoğlu nasıl güçlü bir organizasyon yaptı ki aynı anda hem Kılıçdaroğlu'nu dışarı attı hem Meral Hanım'ı dışarı attı hem Meral Hanım'ın altındaki herkesi kendi tarafına çekti?

İYİ partilileri İstanbul'da esamesi okunmaz hale getirdi? Buğra Kavuncu Saraçhane'den çıkmıyordu. Adamı aday yaptılar hiç çalıştığını gördünüz mü? Hiç oy istediğini gördünüz mü? O da yok. Öyle bir tablo oluştu ki İmamoğlu 'boşver abi' diyor. Olağanüstü büyük bir para var İmamoğlu'nun arkasında.

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