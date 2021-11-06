  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!
Siyaset

Arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak özür diledi! Türkkan'dan özür mesajı!

Meral Akşener'e HDP tepkisi gösteren şehit abisine küfrettiği için tepkileri toplayan İYİ Partili Lütfü Türkkan, arkasına Nutuk'u koyup, parmak sallayarak, inkar ettiği küfürleri kabul etti ve özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 02:11:00 - 2021-11-06 16:02:41

Bingöl'de şehit abisinin kendisine gösterdiği tepkiye küfürle cevap vermeye kalkışan ve olay anının videoları olmasına rağmen inkar ederek "Akşener’e hakaret eden bir kişiyi bölgeden uzaklaştırmak istedim" sözleriyle kendisini savunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gece yarısı video yayınlayarak özür diledi. Türkkan video çekimi sırasında arkasındaki kütüphaneye, görünür şekilde Atatürk'ün Nutuk eserini koydu. Video çekimi sırasında parmak sallayarak konuşan Türkkan, "O sıkıntılı atmosferde hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Tüm milletimizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkkan'ın Atatürk istismarı da, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

İYİ Parti'nin Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu" sözleriyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti.

Şehit yakınına küfretti

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu tepki üzerine olay yerinden uzaklaştırılan Gümren'in yanına gelerek "Senin bacını si..." gibi ağıza alınmayacak küfür etti.

Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!
Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!

Gündem

Bakan Varank şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Ahlaksız!

'Provokatör' diyerek küfrü inkar etti

Gümren'e yapılan bu davranışa tüm taraflardan sert tepki gelince Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfretti' diye yayınlamışsınız." demişti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu

Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki! AK Parti 'Affedilmeyecek bir çirkinliktir' diyerek çağrıda bulundu

Saatler sonra özür diledi

Daha sonra gece yarısı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkkan, küfrettiğini kabul ederek herkesten özür diledi.

Türkkan özür videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim, küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım. Hakaret etmişim. Kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan ifadeler, bunun da farkındayım. Ben o yüzden, burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği fazla bir heyecan, doğru olmayan ve bana da hiç yakışmayan bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum ve bunun da kabulünü rica ediyorum. Teşekkür ediyorum."

'Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan!' 15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı
'Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan!' 15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı

Gündem

'Ha dağdaki Karayılan, ha Meclis'teki Lütfü Türkkan!' 15 Temmuz Derneği'nden Lütfü Türkkan çağrısı

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle
İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

Siyaset

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

President

GÂVUR-KAN İYİ DİNLE.!!! O ŞEHİT YAKININA ETTİĞİN KÜFRÜN AYNINI SANA EDİYORUM.!!!
  • Yanıtla

Europe

Buş.refsizde yüz çoktur, kör oturan yatan şaşa kalkar arkadaşını söyle sana kim olduğunuzu söylesinler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı
Dünya

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı

Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Rus Barış Gücü Komutanı Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın de..
Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?
Gündem

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, tartışmalara yol açan bazı 29 Ekim etkinliklerini değerlendirdi.
Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak
Gündem

Perinçek'ten bomba iddia: ABD Kılıçdaroğlu'nu harcadı İmamoğlu'nu kullanacak

CNN Türk'te konuşan Doğu Perinçek, ABD'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu harcadığını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü açtığ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay